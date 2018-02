Mündiesitlus keskpanga Iseseisvussaalis oli osa EV100 sünnipäevanädala avasündmusest. Pärast avalikku aktust Tartu mnt alguses, kus täpselt 100 aastat tagasi kogunes Päästekomitee, et koostada järgnevatel päevadel Eesti iseseisvusmanifesti, liikus rongkäik Eesti Pangas toimuvale kaheeurose mälestusmündi avalikule esitlusele.

Mälestusmünti, mündikaarti ja -voldikut sai osta Eesti Panga Iseseisvussaalis pärast esitlust. Lisaks on neid tooteid võimalik osta Omniva e-poest ning alates 20. veebruari keskpäevast Eesti Panga muuseumipoest. Täna jõudsid juubelimündid jaekaubanduse kaudu ka ringlusse.

Mälestusmünt on mõeldud sümboolselt kõigi Eesti elanike jaoks ja seetõttu on müntide tiraaž seekord sama suur, nagu oli Eesti rahvaarv 2017. aasta alguses: 1 317 800.

Erikujundusega juubelimündi rahvuslikul küljel on kujutatud Eesti Vabariigi ametlikku juubelilogo «Aastasada», mis seob endas moodsas võtmes numbreid 18 ja 100, ühendades nii riigi asutamise aasta ja tänapäeva. Mälestusmündi kujunduse autor on loovagentuur Identity ja mündid on vermitud Leedu Rahapajas.