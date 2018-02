Lapsevanem: Prisma lastekassas laiutavad lasteta kliendid, mis eelisjärjekorrast me räägime?

«Käisin tihti oma kaheaastase lapsega Prismas, sest nad on reklaaminud endid kui lapsesõbralikku poodi, kus lastekassadest teenindatakse lastega kliente eelisjärjekorras,» kirjutas lugeja ja lisas, et lapsega poes käimine nõuab väga palju rohkem energiat ja sellepärast on hea, kui see protsess tehakse võimalikult kiireks.

Suundudes aga lastekassa poole jäi lugeja nõutuks.«Avastasin, et lastekassas oli pikk järjekord, mis ei koosnenud mitte lapsega klientidest, vaid ilma lapseta täiskasvanutest,» kirjutas lugeja. «Võtsin end rivi lõppu, sest ei teadnud, kuidas selles olukorras käituda. Kassa juures on suur silt, mis ütleb, et lapsevanemaid teenindatakse eelisjärjekorras, kuid seda, kas lapsevanem peaks siis ise trügima hakkama või pöörab sellele tähelepanu hoopis kassapidaja, ma aru ei saanudki.»

Lõpuks teenindati lugejat samas järjekorras teiste klientidega, mingit eelist talle laps ei andnud. «Ma ei ütlegi, et peaks ilmtingimata olema (eelis - toim), kuid kui lapsega klient on lastekassas samas seisus lapseta kliendiga, siis võiks ka selle eelisjärjekorda lubava sildi maha võtta ja mitte tekitada lapsevanemates põhjendamata ootusi. Või kuidas peab siis lapsega klient Prisma lastekassas käituma, kui seal on juba teised (lasteta) inimesed järjekorras?» soovis lugeja teada.

Prisma kommunikatsioonijuhi Piret Lankotsa sõnul on lastekassade juurde paigutatud sildid, soovituslikud ja eeldavad mõistvat suhtumist kõigilt klientidelt.«Kaupluse personalil pole võimalust järjekorras korda looma hakata, saame kassas vaid tänada neid, kes omaalgatuslikult lastega peresid endast ette on lasknud. Seega jääme lootma inimeste tähelepanelikkusele ja saame jagada positiivset tagasisidet kõigile neile, kes meie soovitusi lastega perede eelisjärjekorra andmiseks täidavad.»

Lankotsa sõnul on Prisma ainus pood Eestis, kes on loonud lastega peredele mugavamaks ostlemiseks erilahendusi. «Pakume nii tasuta puuvilja, karussellisõitu kui ka unikaalset lastekassa teenust, kus lastele on rajatud trepiastmed kauba kassalindile panemiseks kui ka kauba kotti panemiseks,» sõnas ta ja tõi välja ka lastekassa kõrval asuva mänguseina, kus laps saab järjekorras seismise asemel aega viita. «Need kassad on meie klientide hulgas väga populaarsed,» kinnitas ta.