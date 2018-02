Meeldetuletus: reedel on lühendatud tööpäev

Tööinspektsioon tuletab meelde, et lühendatud tööpäev on kohustuslik pühadele eelnevatel reaalsetel tööpäevadel ehk antud juhul 23. veebruaril. Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööajaga töötaja puhul, kes on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas riigipüha eelsel päeval tööle tulema ei pea.