Elron: rongiliikluse taastumisel võivad rongid olla ülerahvastatud

«Ükski reis teenindamata ei jää. Lisa veerem tuleb selle arvelt, et kui tipptundidel on näha kokku haagitud reise, siis me oleme sunnitud ühe rongi ära võtma. Seetõttu võib tipptundidel juhtuda see, et ei ole võimalik leida istekohti,» ütles Eesti Liinirongid AS-i turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg BNS-ile.