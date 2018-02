Veebikonstaabel hoiatab uue salakavala trendi eest Facebookis

Kui oled nende seas, kes on testi juba teinud, on rangelt soovitatav minna enda Facebooki konto seadetesse ja eemaldada selle rakenduse õigused sinu praegustele ja tulevastele avalikele postitustele ja muule infole.

Näotuvastusprogrammid on kuum teema olnud juba mitu aastat ja öeldakse, et juba praegu peaksid inimesed enda näo kujutist kaitsma samamoodi nagu teisi isikuandmeid. «Üks viis kaitsmiseks ongi see, kui passipildilikke pilte tundmatutesse rakendustesse üles ei lae,» toonitab Punak.