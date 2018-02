Lugeja küsib: mis juhtub, kui ma tuludeklaratsiooni ei esita?

«Siin on kaks varianti. Meil ei ole kohustust, et kõik peavad esitama kindlasti oma tuludeklaratsiooni. Esitada tuleb tuludeklaratsioon sellisel juhul, kui aasta jooksul ei ole tulumaksu kõigilt tuludelt makstud või/ja tegemist on FIEga. Siis on deklaratsiooni esitamine kohustuslik. Kui deklaratsiooni esitamine kohustuslik ei ole, siis loomulikult ei juhtugi midagi. Kui nüüd aga inimesel on mingid tulud deklareerimata, siis tuleb järelkontrollide käigus välja, et selline deklaratsioon on jäänud esitamata. Sellises olukorras me võtame inimesega ühendust ja tavaliselt meeldetuletusest ka piisab ja deklaratsioon esitatakse ära. Mis juhtub on see, et kui maksu tasumise tähtaeg läheb üle, siis tuleb lisaks maksule ka intresse tasuda.»