Lugeja küsib: kas tööandja saab puhkuste ajakavas ette näha kollektiivpuhkuse?

Töölepingu seaduse kohaselt koostab tööandja puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul ehk hiljemalt 31. märtsiks. Puhkuste ajakavasse märgitakse põhipuhkus ja kasutamata puhkus. Puhkuste planeerimisel tuleb tähele panna, et põhipuhkust saab osadeks jagada üksnes poolte kokkuleppel. See tähendab, et kui tööandja soovib põhipuhkuse aja määrata ühes osas, siis on tal selleks õigus. Kui tööandja soovib põhipuhkuse jagada osadeks nt 14 + 7 + 7 kalendripäeva, siis selleks on tarvis saavutada töötajaga kokkulepe.