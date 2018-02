WC-paberi ostupaanika Taiwanis: riiulid olid tühjaks ostetud

WC-paberi tootjad on hoiatanud edasimüüjaid 10–30-protsendilise hinnatõusu eest järgneva kuu aja jooksul, vahendab BBC. Hinnatõus tuleb kinni maksta tarbijatel.

Hinnatõusu hirmus osteti poodidest suurtes kogustes WC-paberit ning ostlejad tegid pilte tühjadest riiulitest. Osa ostlejaid ei karda mitte hinnatõusu, vaid seda, et ostupaanikas ostetavad inimesed kõikidest poodidest WC-paberi ära.

Ostupaanika sai alguse Taiwani majandusministeeriumi teatest, et WC-paber kallineb, sest tooraine kallineb üleilmselt. Peamisteks põhjusteks peetakse metsatulekahjusid Kanadas ja tootmiskatkestusi Brasiilias.

Selle kõige tulemusena maksab tonn WC-paberi tootmiseks vajalikku paberimassi aastataguse 650 dollari asemel 800 dollarit.

Üks Taiwani suurimaid WC-paberitootjaid YFY sõnul on tegelik olukord aga veelgi hullem. Nende andmetel on hinnatõus olnud palju kiirem, kui valitsus seda prognoosinud on. Nimelt on eelmise aasta keskelt alates paberimassi hind tõusnud 50 protsenti ning ka pakkimise ja transpordikulud on tõusvas joones.

Kui eeldada, et toorainekulud on kasvanud üleilmselt, siis peaks ka ülejäänud maailmas olema WC-paberi hind kallinenud, kuid seni on selle kohta väga vähe uudiseid. USAs on jaekaubanduses konkurents nii tihe, et see on ajas tarbijatele hindu odavamaks.

Kuigi osa poodide riiulid oli WC-paberist pühapäevaks tühjaks ostetud, teatas Taiwani tarbijakaitseamet, et paanikaks ei ole põhjust, sest poodidel on piisavalt varusid, et riiulid uuesti täita.