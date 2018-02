Katlamajad veel täisvõimsusel ei tööta

ASi Anne Soojus juhatuse esimehe Mati Meosi sõnul oli Tartu linna tarbimisvõimsus täna kell 8.30 orienteeruvalt 208 MW (megavatti), kokku on ASi Anne Soojus maksimaalne võimsus 313MW. «Tootmisseadmed on töötanud tõrgeteta,» sõnas Meos. «Võimsusreservid on tänases situatsioonis olemas.»

Eesti Energia juhi Hando Sutteri sõnul võib tänavu jaanuari lõpu, veebruari ja märtsi alguse elektrihind ilmselt päris krõbe tulla. «Eestis ja terves meie regioonis on külmalaine,» sõnas Sutter. «Igal pool on energia tarbimine suur.» Sutteri sõnul on kõik Eesti Energia üksused praegu töös ja toodavad täies mahus elektrit. «See on raha teenimise aeg,» märkis ta.