Osav sisekujundaja loob ruumist kodu

Katariina sõnul tekitavad maailmas valitsevad trendid teatud kujul massipsühhoosi. «Järsku meeldib kõigile üks ja seesama materjal, muster ja vorm,» sõnas ta ja lisas, et see on ka mõistetav, sest kui näed igast meedialiinist ühte ja sama pilti, siis see lõpuks kinnistub ja hakkabki meeldima. Oma klientide puhul on ta aga võtnud ülesandeks aru saada, mis tegelikult ka meeldib ja mis on pigem moega kaasa liikumine. «Kui see tõesti ongi see, siis proovin üles leida nüansid, mis võiks projekti rikastada ja massist eristada,» rääkis ta. «Kodu peaks olema ikka inimese enda nägu ja rääkima südamest südamesse. Katsun kõigest väest kliendi puhul südamekeelt õppida, kuulata ja kujundusvormi panna.»

Kogemus on suurim väärtus

Mari-Liis Raudjärv on ruume kujundanud alates 12. eluaastast. «Minu jaoks oli see igapäevane, et uude ruumi sattudes panin tähele iga sentimeetrit ja mõtlesin oma peas uusi lahendusi välja. Kui miski tundus valesti, siis püüdsin leida neid «õigeid» lahendusi ja analüüsisin, et miks mõnes kohas on hea ja teises mitte. Kõikide sõprade kodud olid mul üles joonistatud ja enda jaoks ümber planeeritud,» kirjeldas Mari-Liis oma kutsumuse leidmist.

Kunstiakadeemia paistis Mari-Liisile aga aukartust äratav. «Arvasin, et kõik inimesed mõtlevad 3D ja sisekujundaja/sisearhitekt on midagi hoopis erilist,» sõnas ta. Hiljem EKAs õppides sai talle aga selgeks, et ruumiline nägemine ja mõtlemine ei ole sugugi nii tavapärane. «Sellest tekkis ka enesekindlus teha seda, mida teen.»

Tänaseks on Mari-Liis kujundanud sadu kodusid ning tema ettevõte COCOMARI on nüüdseks tegutsenud juba 11 aastat. Lemmikstiili ei oska aga ta välja tuua. «Ma ei viljele ühtegi kindlat stiili. See on minu stiil ja ma kujundan täpselt nii nagu tunne ütleb. Modernsest klassikani. Kõik oleneb ruumist, hoonest ja tellijast, meievahelisest energiast ja sünergiast,» selgitas ta.

Avar ja vaglusküllane köök-elutuba. Sisearhitekt Mari-Liis Raudjärv. FOTO: Mari-Liis Raudjärv (COCOMARI)

Mari-Liisi sõnul on eestlane üsna konservatiivne, kardetakse kontraste ja püütakse hoida madalat profiili. Sisekujundaja kasutamine ei ole kohustuslik, kuid kes tunneb, et ta vajab abi ja tuge, see võiks siiski pöörduda kellegi poole, keda ta tunneb, et saab usaldada ja kellel on kogemust. «Just kogemus ongi suurim väärtus,» sõnas Mari-Liis. «Kogenud kujundaja teab, milline protsess tuleb läbida ja milliseid küsimusi esitab ehitaja, elektrik, santehnik, mööblivalmistaja jpt. Olulised on ka professionaalsed töövahendid: kujundusprogrammidest värvi-, materjali- ja tootekataloogideni.»