Sikupilli Prismast saab Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarket

«Soovime oma klientidele olemas olla hoolimata kellaajast, pakkudes neile oma laia valikut toidu- ja tarbekaupu ööpäevaringselt,» ütles Nummelin. «Tallinnas ja selle vahetus läheduses elab ja töötab tuhandeid inimesi, kelle jaoks oleks just öine aeg kõige mugavam väiksemate või suuremate ostude tegemiseks. Soovime, et ka nemad saaksid oma ostud sooritada sobival ajal ja mõistliku hinnaga.»

«Helsingis küündib tavapärane öine külastajate arv üle pooletuhande ja kliendid on 24/7 formaadi hästi omaks võtnud. Prisma kogub klientidelt infot ja jälgib prooviperioodil inimeste tagasisidet, et teenuseid inimeste vajadustest lähtuvalt kohandada,» lisas Nummelin.

Sikupilli Prisma juhataja Marge Lasnil on hea meel, et just tema pood saab Eestis esimesena pakkuda sellist teenust. Ta kinnitab, et poe töötaja jaoks on öötöö mitmekesine ja ka paremini tasustatud. Samuti on valdav enamus öisel ajal kliente teenindama hakkavast personalist pika öötöö kogemusega.