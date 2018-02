Enamik tarbijatest eelistab kodumaiseid toiduaineid, kaks kolmest ka ostab

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepa sõnul näitab nii kõrgele tõusnud eelistusportsent, et kodumaine toidukaup on usaldusväärne ja kvaliteetne meie tarbijate silmis. «Samas tuleb arvestada, et tegemist on hoiakulise eelistamisega,» märkis ta ja lisas, et uuringud näitavad, et tegelikkuses moodustab eestimaine toidukaup ainult 60 protsenti toidukorvist. «Seega on nii kaubandusel kui tööstustel veel palju teha, et kõrge hoiakuline eelistamine väljenduks ka reaalsetes ostuotsustes, sest eestimaise toidukauba ostmise tarbimise kaudu saab igaüks toetada kodumaist toidutootmist.»