Transaviabaltika: täna ja homme lendame Hiiumaa suunal tihemini

Transaviabaltika esindaja Rene Must märkis, et seoses parvlaevaliikluse katkemisega mandri ja Hiiumaa vahel on Hiiumaa Vallavalitsus tellinud püsielanike heaks lennugraafikusse lisalennud. «Lisalennud toimuvad täna ja homme, mil kummalgi päeval väljume Tallinnast kell 15.00 ja Kärdlast mandri suunas kell 15.45. Seega lendame neil päevil kolmel korral Tallinnast Kärdlasse ja vastupidi,» täpsustas Must.