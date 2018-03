Külm käes: mis on päästjatele kõige rohkem silma hakanud?

Sageli pole koduomanikel ette näidata kutselise korstnapühkija akti. Veerand kontrollitud kodudest on olnud sellised, kus pole suitsuandurit. Mitmes kodus leiti katkiseid kütteseadmeid ja ohtlikke elektrijuhtmeid. Mitmel pool on olnud elektrisüsteem ülekoormatud- ühe pikendusjuhtme taga pesumasin, pliit, külmkapp ja veekeetja.

Viimastel päevadel on olnud ka väga palju selliseid juhtumeid, kus plastmassist ämbrisse visatud kuum tuhk on tekitanud põlengu. Eile teatati aga, et Tartumaal Ignase külas põleb elumaja teise korruse korter. Päästjad selgitasid, et süttinud olid ahju vastu kuivama pandud halud. Päästjad rõhutavad, et enda vanemaealiste lähedaste ja naabrite kodu tuleohutusele tuleb tähelepanu pöörata ja neid selle parandamisel aidata, et ei juhtuks traagilisi õnnetusi ja ei satuks ohtu kogu maja elanikud.