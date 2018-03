Coop hakkab pakkuma võimalust tellida ostukorv toidukappi

E-Coopi toidukapid saavad nimeks Nutikapp, mis Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul viitab kliendi võimalusele toidukaupa osta senisest veelgi nutikamalt. «Kui seni on kuller toonud toidu koduukseni ja eeldas kliendilt samal ajal kodus olemist, siis Nutikapid pakuvad kiire elutempoga inimesele veelgi mugavama lahenduse,» ütles Vihand. Klient saab tema sõnul valida ajavahemiku, millal tal endal on kõige mugavam valmiskomplekteeritud toidukotile järgi minna. Kui Nutikapp jääb inimese koduteele, võtab kogu «poeskäik» aega maksimaalselt paar minutit.

Nutikapid on jagatud kolme erineva temperatuuriga tsoonideks – sügavkülmutatud, jahutatud ning tavatemperatuuriga kapid. Viimastel on tegelikkuses ka soojendusfunktsioon, et talviste miinuskraadide korral säiliks tavatemperatuuriga kapis toidu hoiustamiseks nõutud plusskraadid. Sarnased kapid on end tõestanud näiteks nii Rootsi kui ka Moskva talves.