Miinuskraadid kestavad: kuidas mõjutab pakane automaatkäigukasti?

Automaatkäigukastide remondi ja hooldusega tegelev ettevõtte Hõbenool juhatuse liige Jürgen Riim jagab soovitusi, mida automaatkäigukastiga autode omanikud peaksid külmaga kindlasti silmas pidama.

Automaatkäigukastiga autot ei tohi käima tõmmata

Viimane asi mida teha, on proovida automaatkäigukastiga autot käima tõmmata. Väga halb mõte on ka autot pukseerida seisva mootoriga, eriti kui tegemist on CVT (ehk variaator käigukastiga). Ka lühiajaline pukseerimine aeglasel kiirusel rikub käigukasti.

Kui tegemist on DSG (topelt siduriga automaatkäigukast) või tavalise planetaarautomaadiga, siis on enamasti lubatud lühiajaline (kuni 10 kilomeetrit) ning väga madal hoog (kuni 30 km/h). Külma ilmaga on seda ilmselt väga ebamugav ja ka ohtlik teha, seega on mõistlikum kasutada treilerit.

Põhjus miks seisva mootoriga ei tohi käigukasti käitada peitub selles, et õlipump, millega tekitatakse käigukasti määrimisrõhk, ei tööta. Teatud käigukastidel jääb seisva mootoriga esimene käik sisse ja pukseerimisel on sellisel tegevusel fataalsed tagajärjed.

Õlitase on madal

Kuna käigukasti õlitaseme kõrgus sõltub temperatuurist (kõik vedelikud paisuvad temperatuuri tõustes), siis võib külma ilmaga tekkida olukord, kus auto käivitades ning käigu sisse lülitades, ei liigu auto kohalt. Üks põhjus võib olla liiga madal õlitase. Kindlasti mitte üritada kuidagimoodi autot liikuma saada (mootoriga tugevalt tuuritades ja nõksutades). Parim mida teha saab, on viia auto teenindusse (mitte pukseerides, vaid treileriga). Teine võimalus on proovida käigukastiõli soojendada õli paisumiseks ehk siis taseme tõusmiseks. Jätke kohapeal auto tööle ja proovige poole tunni pärast uuesti kas auto liigub. Kui nüüd hakkab auto probleemideta liikuma, siis on mõstlik kindlasti esimese asjana sõita teenindusse. Madal õlitase viitab tõenäoliselt tihendi vigastuse ja võimaliku lekkele. Kindlasti ärge sõitke sellise käigukastiga. Tuleb õnnelik olla, et külm ilm sellise hea märguande tegi.

Külma käigukastiga lülitushäired võivad olla põhjustatud samuti madalast õlitasemest. Kuigi käigukasti õlitase ei ole veel nii madal, et auto kohalt ei stardi, aga piisavalt madal siiski, et näiteks kiirendades või kurvi keerates toimub käigu lülitamisel anaomaalia (lööb käigu välja, pöörete ebaloomulik tõus vms), siis on see viide võimalikule madalale õlitasemele.

Kahjustumine väga külma ilmaga

Väga vana ATF (automaatkäigukasti vedelik ehk maakeeli õli) võib külmaga muutuda niivõrd paksuks, et see avaldub mõju lülitusele. See on kindlasti märk, et olete käigukasti hooldusega hiljaks jäänud ning ATF on niivõrd tugevalt muutunud. Harvad ei ole ka juhused, kus õlis leiduva veeniiskuse tõttu toimub ajutiselt mõne kanali ummistus jäätumise tõttu. Lisaks lülituskvaliteedile toimub sellise õliga sõites käigukasti ebanormaalselt kiire kulumine, mis toob suure tõenäosusega kaasa kuluka remondiarve. Siinkohal on abiks käigukastiõli vahetus.

Automaatkäigukastiga autoga lumme kinni jäädes

Lumme kinni jäädes tuleb vältida tugevat ja korduvat nõksutamist, et autot liikuma saada. Sellise tegevusega tõuseb automaatkäigukasti vedeliku (ATF) temperatuur väga kiiresti ja toob kaasa väga tugevad kahjustused käigukastis. Kui autot ei õnnestu 5-10 nõksutamise tagajärjel lumest liikuma saada on mõistlik abi kutsuda või lasta käigukastil jahtuda (töötava mootoriga 5-10 min). Seejärel võib uuesti ettevaatlikult proovida. Paljudel autodel ei ole armatuurlaual käigukastiõli temperatuuri näitu, mis viimase ülekuumenemisest teada annaks. ATFi kuumenemisel üle 120 kraadi kahjustuvad käigukasti tihendid ja 130-140 kraadine ATF põhjustab siduriketaste läbilibisemist ja söstumist.

Kuna automaatkäigukastile avaldab väga suurt mõju õli, siis on oluline jälgida, et käigukastiõli oleks sõna otseses mõttes puhas ja toimiv (tema omadused ei ole ära kulunud). Eluaegset lifetime õli ei ole olemas. Autotootjate lifetime tähendab tegelikult probleemideta kuni garantiiaja lõpuni.

Käigukastitootjad soovitavad õli vahetada järgmiste intervallidega: