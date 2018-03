Eesti puitbriketi ladudes puhub vaid külm tuul

Teiseks põhjuseks on pikalt püsinud külmalaine, mis tähendab, et ahjuküttega kodudes kulub puitbriketti tavapärasest märksa rohkem. «Täna on laod tühjad. Siin ei ole enam tulevikku vaadata, vaid seljataga on juba puudus,» sõnas Parko nõutult ja rääkis, et nii kui on uus partii tulnud, on see ühe päevaga ettetellijatele maha müüdud. «Ülejäänud istuvad ja ootavad. Kui keegi tahab kümmet alust, siis me ei müü seda kümmet alust, vaid müüme ühe aluse, sest üheksa klienti jääksid muidu briketist ilm. Tähtsam on praegu igaühele natukenegi anda.»