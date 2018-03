Soodsaimad toidukaubad leiab Grossi poest

Võrreldes eelmise kuu ostukorviga, on nii Grossis, Rimis, Prismas kui ka Selveris hinnad vahepeal langenud, samas kui Maximas ja Prismas on hinnad tõusnud. Kui eelmisel kuul sai Grossi toidupoest kauba kätte 33,47 euroga, siis sel kuul on summa peaaegu kahe euro võrra madalam – 31,66 eurot.