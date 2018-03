Tarbijakaitseamet hoiatab kahe veebikaupleja eest

Tarbijatele valmistavad muret olukorrad, mil nad on kauba eest tasunud, ent hoolimata kaupleja korduvatest lubadustest ei saabu kaup tarbijateni. Kui tarbijad on kasutanud oma õigust tehingust taganemiseks, ei ole ettevõtjad tarbijaile raha tagastanud või teinud seda ette nähtud tähtaja jooksul.

S24 Eesti OÜ kasutatud domeen supermarket24.ee on hetkel suletud, ent tarbijatel tasub teada, et ettevõte on varem kasutanud müügikanalina ka oksjoniportaale. Ei ole välistatud olukorrad, et ettevõtja avab tulevikus oma e-poe muudel domeenidel või kasutab teisi müügikanaleid. Seega tasub alati enne e-poest tellimist vaadata, kes on kaupleja ning teha eeltööd kaupleja tausta osas.