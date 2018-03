Lugeja küsib: kas katuselt jääpurikate eemaldamiseks tuleb alati turvarakmeid kasutada?

«Kui lamekatusel lume või jää eelmaldamisega on oht alla kukkuda, tuleb kasutada oludele sobiva kinnitussüsteemiga turvarakmeid. Allakukkumise ohu hindamisel tuleb arvestada kõigi töös ettetulevate olukordadega. Kui töö käigus on võimalik alla kukkuda, tuleb turvarakmeid ja muid ennetavaid meetmeid kasutada.

Vastajana püüan ette kujutada katuselt lume ja jää eemaldamise tööprotsessi, kus katuse äärele läheneda ei ole vaja. Olen veendunud, et mingis olukorras peab katuse äärele lähenema. Töötajal on mugavam üle katuse ääre lund lükata lähemal olles ja seetõttu on turvarakmete kasutamine vajalik. Parapetita lamekatustel tekib katuseräästale jääpurikaid ning nende tõrjumiseks katuselt tuleb kasutada turvarakmeid. Kui isikukaitse- ja töövahendeid ning töökogemusi napib, on mõistlikum pöörduda katustelt lume ja jää eemaldamisega tegeleva ettevõtte poole.