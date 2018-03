Hõbemark saab suure huvi tõttu lisatiraaži

Puhtast hõbedast valmistatud hõbemargi lõplik kogutiraaž on seega 40 000. «Esimesed 30 000 hõbemarki müüdi läbi vaid paari päevaga, kinkekarbis margid vaid mõne tunniga. Kuna tegemist on Eesti Vabariigi juubelile pühendatud margiga, on meie jaoks eriti oluline, et margi saaksid kõik, kes seda soovivad,» ütles Omniva postiäri valdkonna juht Mari Allese. «Seetõttu otsustasimegi erandkorras lisatiraaži kasuks.» Varem ei ole Omniva erandkorras teemapostmargi tiraaži suurendanud.