Meeldetuletus: Maxima boonusraha aegub kuu lõpus

«Kogutud rahaliste boonuste saldot saab kontrollida ostutšekilt,» viitas Maxima kommertsdirektor Kristina Mustonen, kuidas saab teada palju on Maxima raha kogutud. «Nii kogutud kui kasutatud boonuste summad kajastuvad igal ostutšekil eraldi ridadena,» lisas ta ja tõi välja, et mullu koguti pea neli miljonit eurot boonusraha, millest on alles veel 375 000 euro eest boonuseid.