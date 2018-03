385 424 euro suurune jackpot kukkus sülle maal elava suurpere emale

Naise sõnul mängib ta Bingo lotot aeg-ajalt ja on vahel ka mõned väiksemad võidud saanud. Seekordsest suurvõidust sai naine teada Eesti Loto meiliteavitust lugedes ning kodulehelt võidusummat täpsustades ei suutnud võitja ei oma silmi ega õnne uskuda. Arvas, et küllap on tegu eksitusega – saavad ju inimesed isegi arstilt vahel kellegi teise diagnoosi...