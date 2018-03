Lego tunnistab, et on tootnud liiga palju klotse

Lego sõnul on nende müük ja kasum esimest korda 13 aasta jooksul kukkunud. Ettevõtte pressiesindaja sõnul on nende ladudes ja poodides «liiga palju» klotse, mistõttu ei jõudnud 2017. aasta uued mudelid poelettidele.

Taani leludevalmistaja sõnul on nende hetke olukord kehv, sest nii Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas on müük vähenenud. Lego Grupi tegevjuht Niels Christiansen väitis, et neil ei ole olukorra lahendamiseks «kiiret parandust» ja lisas, et pikaajalise kasvuni jõudmine võtab neil aega.