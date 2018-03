Soome otsib lotovõitjat: kus on 90 miljoni euro võitja?

Vaikkausi kommunikatsioonijuhi Tomi Auremaa sõnul on ettevõtja töötajad arutlenud põhjusi, miks ei ole võitjad senimaani oma võitu vormistama tulnud. «Sellel võib olla mitu põhjust. Näiteks ei pruugi võitja või võitjad teadagi, et nad on võitnud,» sõnas ta.

«See lotovõit on täielik müsteerium, keegi ei tea, kes võitjad on,» sõnas ta ja lisas, et telefonidele vastamine on muutunud väga ärevaks. «Kõne võib ju tulla ühelt võitjalt, kuid seni on vaid ajakirjanikud helistanud».