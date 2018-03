Külmal ajal saab lisasooja nii elektri- kui ka õliradikalt

K-rauta Tondi kaupluse konsultant Inge Maisa sõnul on nii seinale statsionaarselt kinnitatavate kui ka mobiilsete elektriradiaatorite tööpõhimõte on üks – õhk soojendatakse ja tõstetakse ruumis üles. Selline küttekeha sobib näiteks ahiküttega maja või suvila sellistesse kohtadesse, kuhu ahjusoe ei ulatu. Kui elektriradiaator pannakse akna alla, siis saab tekitada soojakardina, mis aitab vältida soojakadu.

Elektriradiaatoreid tehakse nii traadist kui metallplaadist kütteelemendiga. «Esimene on reeglina soodsam, aga kuivatab rohkem õhku,» selgitab Maisa ning lisab, et just sel põhjusel võiks eluruumis eelistada metallplaadiga kütteelementi, millel on ka pikem eluiga. «Eluruumi võiks valida madala pinnatemperatuuriga seadme, mis ei küta küll nii kiiresti, aga ei põleta õhus tolmuosakesi ja on ohutum lastele ja lemmikloomadele.»