Coca-Cola hakkab esimest korda ajaloos tootma alkoholi

Nimelt tahab ettevõte kapitaliseerida Jaapanis üha populaarsust koguvate chūhai'de pealt, mis on põhimõtteliselt gaseeritud ja magusad lahjad alkoholijoogid. Chūhai on tavaliselt segu sidrunimaitselisest gaseeritud veest ja shōchu'st, mis on harilikult odrast, bataadist või riisist valmistatud kangem alkohoolne jook.