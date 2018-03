Munade hinnalangust lähikuudel oodata ei ole

«Munade hinna tõus on olnud loogiline ning tulenenud eelkõige eelmise aasta augustis alanud munadefitsiidist, kuid võib öelda, et munade hind on hetkel õiglane ning varasemalt on mune müüdud pigem madala hinnaga ning alla oma tegeliku väärtuse,» ütleb Sapožnin.

Dava Foods Estonia juhatuse esimees Vladimir Sapožnin FOTO: BalticID

Ta toob näiteks, et munad on kõrge valguallikana võrreldes teiste kvaliteetsete valgurikaste loomsete toitudega nagu sea-, kana või veisefilee olulisemalt madalama kilohinnaga ka praegu. Keskmiselt maksab L-suuruses Eggo munade 10-pakk jaekettides orienteeruvalt 1.80 eurot, mis teeb kilohinnaks ca 2.65 eurot. Sapožnin lisab, et munade tavapärasest kõrgem hind munade müügitulemusi negatiivselt mõjutanud ei ole ning müügimaht võrreldes eelmise aasta jaanuariga on tõusnud.