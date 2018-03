Uuring: Eesti tudengid on ühed Euroopa tublimad

Eile ja täna Berliinis toimunud konverentsil tutvustati üliõpilaste võrdlusuuringu Eurostudent rahvusvahelisi tulemusi, mille kohaselt Eesti üliõpilased töötavad Euroopa keskmisest rohkem ja seejuures on töötamine palju sagedamini seotud õpitava erialaga.

Euroopa üliõpilaskonnast töötab 51 protsenti ning töötamise põhjustena tuuakse majanduslike põhjuste kõrval varasemast rohkem esile vajadust omandada töökogemus. Eesti üliõpilastest töötab 66 protsenti ja töökogemuse omandamine on teine peamine töötamise põhjus lisaks elamiskulude katmise vajadusele.

Eesti paistab Euroopas silma sellega, et üliõpilaste töötamine on meil kõige sagedamini seotud õpitava valdkonnaga. Sarnane muster iseloomustab ka Põhjamaid, eelkõige Soomet ja Norrat. Õpitav eriala on tihedalt seotud töökohaga 56 protsendil Eesti töötavatest tudengitest, Euroopa keskmine näitaja on 45 protsenti.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna peaekspert Janne Pukk ütles, et uuringu tulemused viitavad töömaailma ja kõrgharidussüsteemi heale koostööle. «Eesti üliõpilastel on paremad võimalused omandada töökogemust ning töötajatel paindlikumad enesetäiendamise võimalused,» ütles Pukk. «Liigume edasi selles suunas, et õppimist ja töötamist veelgi edukamalt lõimida.»