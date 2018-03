Harku vallas prügikottide hunnik aina kuhjub, prügivedaja vaevleb töökäte puuduses

Harku valla elanike Facebooki grupis on viimastel nädalatel üks ärevaid teemasid prügi äravedu, täpsemalt selle vedamata jätmine. Elanikud on pahased prügiveo hanke võitnud Eesti Keskkonnateenuste peale, sest üha sagedamini tuleb ette, et kalendri järgi peaks olema prügikonteineri tühjendamise päev, kuid prügiautot ei ole kuskil.

Suurupi elanik kirjutas 2. märtsil Facebookis, et 19. veebruaril pidi olema tühjendus, kuid ei tuldud. «Minu kirja peale lubasid tulla 24. veebruar. Täna on 2. märts ja ei kippu ega kõppu. Kaheksa perekonda kannatavad,» kirjutas ta. Eile, kui Postimees elanikuga ühendust võttis, ütles ta, et prügiauto käis lõpuks 5. märtsi hommikul ära – see oli järgmine graafikujärgne tühjenduspäev. «Veel reedel, 2. märtsil kirjutasin neile kirja ja palusin prügi ära viia ja lootsin, et seda tehakse nädalavahetusel, kuid tulutult,» sõnas ta. «Kaheksa peret ladustasid pea nädal aega prügikotte kodudes, sest konteinerid olid kuhjaga täis. Igatahes kurb ja ebameeldiv olukord.»

Kui elanik prügifirma e-posti aadressile kirjutas, tuli automaatvastus: Täname Teid pöördumise eest! Meile on viimastel päevadel saabunud ootamatult palju kirju, mistõttu oleme neile vastamisega natuke ajahädas. Vastame Teile esimesel võimalusel ja vabandame vastuse viibimise pärast!»

«See peaks ju olema suurfirma ja kui ei saa prügi ära viia määratud päeval, siis vähemalt päev või kaks hiljem, aga mitte jätta sisse vahe kaks nädalat,» tundis elanik muret. «Vahepeal saadeti ju veel ka e-kiri, et tühjendavad 24. veebruaril, kuid seda ei toimunud.»

Eesti Keskkonnateenuste juhatuse liige Argo Luude tunnistab, et prügiveoga pole Harku vallas kõik korras ning neil on kliente, kelle jäätmed on jäänud õigel ajal vedamata. «Vabandame siiralt klientide ees, kellele pole suutnud osutada teenust ootuspärasel tasemel,» sõnas Luude.

Põhjuseks toob Luude asjaolu, et kiireneva majanduskasvuga seoses ei jagu Eestis lihtsalt enam töökäsi. «Tööpakkumisi on palju, valik on lai ja loomulikult inimesed valivad töö, mis on kergem. Kuna prügiautojuhi töö on raske, siis on tegelikult juba terve eelmine aasta olnud väga raske leida tublisid inimesi auto peale tööle,» sõnas ta ja lisas, et inimesed on tulnud, proovinud kes lühemat, kes veel lühemat aega ja siis teatanud, et töö neile ei sobi, ja tihti lahkunud poole päeva pealt. «Seetõttu on olnud väga keeruline saada jäätmevedu sujuvalt toimima.»

Külmemate ilmadega on plahvatuslikult kasvanud ka haigestumiste arv. «Tänase seisuga on meil 32 autojuhist kaheksa haiged. Püüame nende tööd jagada teiste töötajate vahel, kuid ilmselgelt kõike ei jõua tähtaegselt teha,» sõnas ta. «Üldjuhul oleme saanud küll kõik kliendid teenindatud kuni kolmepäevase hilinemisega, kuid kahjuks on ka kliente, kellele teenuse osutamine on veninud veelgi pikemaks.»