8 ebaõnnestunud toodet suurtelt karastusjookide tootjatelt

Mitte kõik uued tooted ei ole edukad, kuid on mõningad erilised maitsed, mis väärivad tähelepanu. Siin on nimekiri ebaõnnestunud Pepsi ja Coca-Cola toodetest:

1969. aastal turule tulnud Beverly oli Itaalia aperitiiv. See oli mõeldud enne eine söömist isu tekitamiseks, kuid konkurendid nagu Campari ja San Pellergino edu tõttu pidi Coca-Cola joogi tootmise 2009. aastal lõpetama.

Pepsi tuli 1984. aastal välja Lemon-Lime Slice karastusjoogiga, mis pidi võistlema Coca-Cola Sprite ja 7-Up joogiga. Esialgse toote müüginumbrid olid nii suured, et ei läinud kaua aega, kui Pepsi lisas tootesegmenti ka teisi maitseid, nagu näiteks õuna, greibi, passiooni, mandariini, maasika, kirsikoola jne. 1987. aastaks oli 3,7 protsenti karastusjookideturust Slice käes, kuid veidi rohkem kui aastapärast see kukkus kaks protsenti. Slicele sai hukatuslikuks kõrge tootmishind ja ühtlasi tuli Coca-Cola välja konkureerivate toodetega, mis olid odavamad. Lemon-Lime Slice võeti toodangust maha 2003. aastal ja asendati Pepsi Sierra Mistiga.

See toode toodi turule 1993. aastal, et võita X generatsiooni noori. OK Soda purkidel olid erinevad illustratsioonid ja nende üldine idee oli, et X generatsioon on küüniline ja pettunud. Sloganiks sai «Kõik saab korda» ja sellel oli isegi oma manifest. Tootmine lõpetati 1995. aastal.