Piimatootjad: Eesti inimestele meeldivad laktoosiga tooted

«Piimatööstused on saanud meedias kriitikat, et laktoosivabad tooted on vallutanud kõik letid, kuid päris nii see ei ole,» rääkis Farmi Piimatööstuse turundusjuht Ruta Kallaspoolik pressiteates.

«Laktoosivabade toodete valik on viimastel aastatel loomulikult oluliselt laienenud. Tarbijaid, kes soovivad osta laktoosivabu tooteid, on 12 protsenti ning pea pooltel neist laktoositalumatust ei ole. Müüginumbrid näitavad, et kuigi selliste toodete valik pidevalt laieneb, ei ole nad kuigi populaarsed – Eestis on need kitsale tarbijaskonnale suunatud tooted,» ütles Kallaspoolik.

«Tartu Ülikooli teadlaste tehtud uuringus «Laktoositalumatus ja piima tarbimine Eestis» selgus, et kuigi geen, mis laktoositalumatust põhjustada võib, on 25 protsendil elanikkonnast, kogevad piimasuhkru tarbimisega seotud vaevusi vaid 5-6 protsenti kogu rahvastikust,» märkis Kallaspoolik.

Tere turundusjuht Katrin Tamm lisas, et nii Eestis kui ka kogu maailmas saavad inimesed iga päev toitumise kohta uut infot, mis omakorda toiduainetööstust ja kaubandust oluliselt mõjutab. «Laktoosivabadele toodetele on olemas eraldi nišš, mis moodustab kogu tootevalikust umbes 10 protsenti, valdav osa sortimendist on endiselt laktoosiga,» ütles Tamm.