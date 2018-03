Kümme kummalist toodet, mis muudavad elu lihtsamaks

See lihtne lukuga plastikkkarp on saanud suure meedia tähelepanu osaliseks. Olgu sinu sooviks kaalu langetamine, nutitelefoni sõltuvusest pääsemine või soovid oma toitu kaitsta elukaaslase eest, sellest karbist võib sulle kasu olla. Nimelt on tegemist tavalise plastikkarbiga, mis on varustatud taimeriga, mis lukustab sinna pistetud asjad vastavalt sinu soovile nii pikakas ajaks kui vaja.