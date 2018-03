Euroliit astus konkreetse sammu võitluses toidurassismiga

«Toiduained on valdkond, kus teadus saab väga otseselt ja konkreetselt demonstreerida kasu kodanike jaoks. Meile kõigile on oluline selle toidu kvaliteet, mida me sööme, ning kuna toidupettus on piiriülene kuritegevus, peab EL sellele selgelt reageerima,» ütles Komisjoni hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics, kelle vastutusalas on ka Teadusuuringute Ühiskeskus.