Selgus Eesti parim valmistoit

«Hindamiskomisjon tõi salati puhul välja uudsed komponendid ning väga tasakaalustatud maitse. Salati pakendikontseptsioon on samuti hästi läbi mõeldud - et salat säilitaks oma värskuse, on salati komponendid läbi segamata ning salati õlikaste on pakendatud eraldi topsi, millest tarbija saab salatile lisada just endale sobivas koguses kastet,» kirjeldab pressiteade komisjoni otsust.