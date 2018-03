Mida ostavad eestlased netipoodidest?

Eesti inimesed ostavad interneti vahendusel üha rohkem raamatuid ja erinevaid väiksemaid kodusisustuse tooteid. «Ilmselt on just nendes valdkondades oodata järgnevate aastate jooksul ka keskmisest rohkem suurenevaid mahte,» märkis DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.

Kõige rohkem tellitakse tehnikat, elektroonikat, riideid ja aksessuaare, eriti just Hiinast. Tervelt 65 protsenti Eesti e-ostlejatest on öelnud, et on teinud tellimusi Hiina kauplustest, 51 protsenti Inglismaalt ning 39 protsenti Saksamaalt.

«Mujal Euroopas eelistatakse välisriikidest tellides pigem geograafilist lähedust, ligi kolmandik ostlejatest teeb oma tellimused naaberriikidest. See vähendab ju ka kohale toimetamise aega. Meil sooritab ostu mõnest naaberriigi e-poest, Lätist, Soomest või Venemaalt, keskmiselt iga viies tarbija,» märkis Kivimurd. «Põhjus, miks suur osa Eesti e-ostlejatest teostab oma tellimused enamasti just kaugematest riikidest on see, et piirkonnas olevas kaubandusvõrgus vastav toode lihtsalt puudub või on tunduvalt kallim.»