Kas sõid La Muu «liivast» jäätist? Saad õiget jäätist tasuta

La Muu kirjutab oma Facebooki lehel: «Kuulge, meil on karamelli-meresoolajäätisega jama. Nimelt on inimesed avastanud mitmest partiist jäätiseid, mis tunduvad «liivased», st., et söömisel jääb keele tagaosasse kare-kraapiv tunne. Midagi ohtlikku selles pole, aga lihtsalt on tunne nagu sööks liivaga segatud jäätist. No kellele siuke asi meeldiks.

See pole nii mõeldud. Karamellijäätise tekstuur peab olema sile ja pehme nagu beebi pepu.

Nüüd on nii - kõik, kes on ostnud või ostavad Karamellijäätise järgmiste säilivuskuupäevadega - 27.07.2018, 13.02.2018, 15.09.2018, 10.11.2018 või 3.12.2018 - ning tunnevad, et maitse on liivane (NB! mitte kõik jäätised nendest partiidest ei ole ebakvaliteetsed), annavad sellest meile teada aadressil tellimus@lamuu.ee, saadavad pildi jäätise karbi põhjast ning tulevad meie juurde vabrikusse Telliskivi 60a, et lunastada kaks korralikku, beebi-pepu-siledat jäätist, tasuta. Kas sobib?

Mida meie ette võtame? Usume, et oleme täna hommikuks selguse jõudnud, mis faasis tootmisprotsessis kala sisse tuleb, oleme vea korrigeerinud ning see tähendab, et uued partiid on liiva-vabad.

Probleem tulenes sellest, et meie uue kvaliteedistandardi nõuetest lähtuvalt hakkasime eelmisel suvel karamellijäätisesse lisatavat iirist keetma kauem ning kõrgemal temperatuuril; arvasime, et see ei mõjuta toote kvaliteeti, kuna värskelt maitstud jäätises ei olnud teralisust tunda; aga võta näpust - sügavkülmutatud jäätises muutusid piimavalgud teraliseks.

Edaspidi keedame iirist väiksemate portsudega ja veidi vähem aega ning kontrollime toote kvaliteeti ka pikema aja järel.