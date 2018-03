Uuring: tarbijad on eriti hinnatundlikud liha ja juustu ostmisel

Kantar Emori poolt möödunud aasta lõpus läbiviidud uuringust selgus, et tarbijate jaoks on valdav osa ostusoovidest selged juba enne poodi sisenemist. Kõige hinnatundlikumad tootegrupid on hetkel aga juust ja erinevad lihatooted, kus toodete maksumus mõjutab enim tarbijate lõplikku ostuotsust.