Tarbijad maksavad Balticconnectori kinni - gaasihind tõuseb 1. juulist

Konkurentsiamet kinnitas gaasi ülekandetariifiks 2,236 eurot megavatt-tunni kohta, mis moodustab ligikaudu seitse protsenti gaasi lõpphinnast tarbijale. Seni oli ülekandeteenuse osa lõpphinnas ligi viis protsenti. Tariifi muutus on seotud ühelt poolt gaasivõrku tehtavate investeeringute ja seadusest tulenevate kohustuste täitmisega ning teisalt gaasitarbimise mahu vähenemisega.

«Gaasi ülekandetariif ja võrgutasu tervikuna on Euroopa Liidu sõltumatu energiaturu regulaatori ACER andmeil Eestis seni konkurentsitult Euroopa madalaim. See sai nii olla seni, kuni leppisime olukorraga, et kogu gaas tuli Venemaalt ja selle tarnis Gazprom,» rääkis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.