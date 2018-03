2020. aastaks võivad kõik makseterminalid olla viipemakse võimalusega

«30 aasta jooksul on nii maailma kui ka Eesti maksekeskkonna areng olnud muljet avaldav. 1992. aastal olime Eestis uhked selle üle, et pangad hakkasid omavahel elektrooniliselt arveldama, aasta hiljem anti Eestis välja esimesed pangakaardid. Täna on meil võimalik tasuda viibates ning juba selle aasta jooksul peaksid Eesti elanikud saama teha pankadevahelisi välkmakseid,» ütles Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Mihkel Nõmmela pressiteates.