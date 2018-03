Starbucks on valmis maksma 10 miljonit sellele, kes mõtleb välja parema kohvitopsi

Ettevõte andis lõppeva nädala teisipäeval teada, et maksab 10 miljoni dollari suuruse stipendiumi sellele, kes pakub kohvihiiule välja tõeliselt taaskasutatavast materjalist kohvitopsi, kuivõrd tänased papist topsid jätavad maha liiga suure ökoloogilise jalajälje, vahendab CNN Money .

Kuna täna kasutusel olevate kohvitopside tootmisel kasutatakse ka plastikut, siis läheb umbes 20 aastat enne, kui need topsid ära kõdunevad. Üleilmselt võtavad lasevad kohvikuketid aastas ringlusse umbes 600 miljardit sellist topsi. Starbucksi osa moodustab sellest kuus miljardit.

Juba kümmekond aastat tagasi, 2008. aastal seadis populaarne kohvikukett eesmärgiks vähendada oma tegevuse mõju keskkonnale. 2010. aastal lubas ettevõte, et muudab aastaks 2015 kõik oma kohvitopsid sajaprotsendiliselt taaskasutatavaks. Selle lubaduse pidamine on osutunud märksa suuremaks väljakutseks, kui ettevõte toona arvata oskas.

Täiendava surve on kohvikukettidele pannud ka keskkonnaorganisatsioonid. Näiteks Stand.earth korraldab kampaaniat #Bettercups just sel eesmärgil, et kohvitopsid muutuks keskkonnasõbralikumaks.