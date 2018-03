KAKS KUUD HILJEM: Rimi teenindajad räägivad avameelselt nii jaeketti põrmustanud kriitikast kui oma palganumbrist

Viimased neli kuud Rimi kauplust Võrus juhtinud Margus (24) tunnistas, et 31. jaanuaril meediasse jõudnud kriitiline avaldus tekitas töötajates küsimusi. «Mina sain ka enda töötajatele selgitada, et mingid asjad tõesti vajavad parandamist – selle nimel me näeme vaeva –, aga seal oli ka asju, mis ei olnud tõesed,» rääkis ta.

Näiteks on igal kauplusel olemas oma eelarve tööriiete jaoks. «Siin on täiesti võimalik minna küsima kaupluse juhtkonna käest – et mu tööriided on kulunud, palun vahetage välja –, see eelarve on olemas. Seal on lihtsalt küsimise vaev,» kirjeldas ta.

Ka on tema sõnul teenindajate seas väga erinevaid arvamusi seoses tööpäeva pikkusega, mille üle ametiühing samuti jaanuari lõpus nurinat väljendas. «Mina katsetasin, võtsin teenindajatel töötunnid maha, tekkis kohe see probleem, et «ma pean kogu aeg tööl käima», «mul pole üldse vaba aega»,» rääkis Margus. Nii naasti üsna ruttu 12-tunniste vahetuste juurde.

«Kõik olid päri sellega, et ma pean vähem tööl olema, saan enda jaoks rohkem vaba aega,» lausus Margus. Rimis kokku kolm aastat töötanud mees, kes alustas samuti teenindajana, on üsna veendunud, et jaanuarikuise pöördumise näol oli tegemist konkurentide ja ametiühingu tekitatud probleemiga.

«See ei ole see, et meie töötaja läheb ja ütleb, et nii on. See on kuskilt mujalt imetud probleem,» põhjendas ta.

Sarnane olukord ka teistes jaekettides

Tiina (30), kes on viimased kuus aastat töötanud Rakvere Põhjakeskuse Hyper-Rimis, ütles, et temagi luges ametiühingu avaldust, kuid esimene järeldus, mis tal selle põhjal tekkis, oli, et kirjeldatud olukord ei valitse ainult Rimis, vaid see kehtib kõigi jakettide kohta. «Igas jaeketis on pikad töötunnid. Siin teised poed on kella 23-ni lahti, ka seal tulevad ju pikad tööpäevad,» märkis ta.

Ka ütles Tiina, et kuigi vahetused on pikad, ei tee keegi sellepärast ületunde, toidupoes lihtsalt ongi selline töökorraldus. «Eks ikka räägiti sellest ja arutati. Paljud arvasid, et see on kõikide kaupluste teema, see ei puuduta ainult Rimit,» meenutas ta. Ka tuldi linna pealt küsima, kui hull olukord neil siis on.

Palk, mis Tiina igakuiselt kätte saab, jääb vahemikku 600–700 eurot. Rakveres elab naise kinnitusel selle palgaga ära, ka siis, kui kasvatad väikest last . «Tallinnas, ma arvan, on ka need palgad natuke teistsugused,» pakkus ta. Tiina on kasutanud ära ka võimaluse teha ära teise ja kolmanda taseme kutsetestid, millega on Rimis võimalik palgalisa saada.