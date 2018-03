Lugeja küsib: kas puidutööstuses peab tööandja andma tööriided?

Töötan puiduettevõttes, kus teen tööd erinevatel pinkidel (press, höövelpink, saag jne). Tööd tehes seisan betoonpõrandal. Õhus on pidevalt väga palju tolmu, nii et tööpäeva lõpuks on õhk juba täitsa paks sellest. Tööandja pole meile andnud ei tööriideid ega tööjalanõusid. Kas mul on õigus neid küsida ja saada? Kas ka teised töötajad peaksid saama tööandja poolt tööriided ja tööjalatsid?