Võtmetest kuulitõuke kuulideni ehk vaata, mida on tallinlased Uberisse unustanud

Tuginedes viimase aasta jooksul kogutud andmetele, selgub Uberi kaotatud ja leitud asjade statistikast, et Euroopa kontekstis unustavad Uberi autodesse isiklikke esemeid kõige harvem Kiievi elanikud. Hoolsate ja tähelepanelike reisijate hulka kuuluvad aga ka Tallinna elanikud, hõivates pingereas seitsmenda koha. Kõige enam unustavad asju Uberisse aga Madridi, Varssavi ja Lissaboni inimesed.

Statistikast selgub seegi, et kõige tõenäolisemaks nädalapäevaks, mil mõni ese tallinlaste poolt Uberisse unustatakse, on reede. Uberi Baltikumi tegevjuht Enn Metsar tuletab inimestele meelde, et on olemas mõned lihtsad põhimõtted, mida järgides saab asjade kaotamise riski olulisel määral vähendada.

«Meie kogemustele tuginedes on parimaks viisiks ebamugavuste vältimiseks enne autost väljumist kontrollida, kas kõik esemed, millega autosse siseneti, on endiselt omal kohal ning alles. Kui tõesti peaks juhtuma, et hommikul ärgates meenub mõne asja ununemine autosse, tuleks esimese asjana avada Uberi rakenduses abisektsioon, vajutada viimasele teostatud teekonnale ning seejärel kadunud esemest teavitamise nupule.»

Tallinnas kliente teenindavate Uberi juhtide sõnul kipub isiklike asjade unustamine autodesse olema hooajaline. Enim teateid unustatud esemetest saabub seejuures sügisel või talvel. See on ka põhjuseks, miks autodesse jäetakse hooletusest kõige sagedamini salle, kindaid ning muid riideesemeid, mis aitavad miinuskraadide kiuste keha soojas hoida. Lisaks unustavad tallinlased autodesse telefone, kotte ning prille.

«Pärast sõitu leidsin ma auto tagaistmelt raamatu ning kuulitõuke kuuli. Tavaliselt unustatakse autosse telefone ja võtmeid, mitte kuulitõuke kuule,» meenutas Tallinnas Uberit sõitev Mirell klienti, kelle ta viis koju sünnipäevapeolt.

Teistes Euroopa pealinnades on Uberi juhid oma autodest leidnud näiteks fritüüri, pulmasõrmuseid, valehambaid, ülikoolidiplomeid, kitarre ja isegi pulmakleite. On juhtunud ka olukordi, kus inimesed otsivad Uberisse unustatud inimesi.