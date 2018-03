Eggo plaanib lihavõtteperioodiks paisata müüki neli miljonit valget muna

Eggo munatööstuse juhi Vladimir Sapožnini sõnul suureneb lihavõtteperioodil munade müük hüppeliselt ja selle jooksul müüakse ligi neli miljonit valget muna. «Võrreldes möödunud aastaga on munade müük sama perioodiga võrreldes kasvanud 15-20 protsenti,» sõnas Sapožnin. «Munad lähevad tänasest nagu soojad saiad ning pragune lihavõttenädal on kogu lihavõtteperioodi tippmüügiaeg,» märkis Sapožnin. Lisaks tööstuslikele munavärvidele on Eggo munatööstuse juhi kinnitusel endiselt au sees naturaalsete, vanaemadelt õpitud sibulakoorte, kaselehtede ja kruupide abil munade kaunistamismeetodid.