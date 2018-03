Jysk'il uus strateegia, sest eestlased vaid madalast hinnast enam ei hooli

«Leedus, Lätis ja Eestis tehtud uuringud on näidanud, et neis riikides võetakse meid kui poode, kust leiab pisiasju kodu ja elu-olu jaoks. Samas on meie meeskond viimased kolm aastat tugevalt töötanud selle nimel, et laiendada mööbli, madratsite, magamis- ja vannitoatoatarvete valikut,» ütles Jyski esindaja Balti riikides ja Valgevenes, OÜ Do It direktor Dace Zundure pressiteate vahendusel.