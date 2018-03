Uuring: viis protsenti Eesti veokijuhtidest laulab roolis väsimuse peletamiseks

Volkswageni tarbeautode divisjon Commercial Vehicles küsitles 246 Eesti veokijuhti, kellega võeti ühendust Facebooki grupi Eesti pikamaa autojuhid Euroopas ning autoblogi Wroomer'i kaudu. Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada veokijuhtide suhtumine kohustuslikku töö ajal puhkamisse.

95 protsenti uuringus osalenutest vastas, et nad peatuvad puhkuseks vaid siis kui vaja ehk iga kohustusliku nelja ja poole tunni järel. Neli protsenti vastas, et nad peatuvad iga kahe tunni järel ning vaid kolm protsenti vastanutest teatasid, et nad ei peatu puhkuseks.

65 protsenti vastanutest ei ole sealjuures autojuhi väsimusest teada andvaid abiseadmeid kunagi kasutanud ning une vältimiseks kasutab auto abisüsteeme 17,5 protsenti. Selgus ka, et viis protsenti juhtidest peletab väsimust roolis lauldes.

Populaarseimad viisid väsimuse peletamiseks on aga raadio kuulamine (48 protsenti) ja regulaarne peatuste tegemine (20 protsenti). 14 protsenti juhtidest ei tee väsimuse peletamiseks aga midagi.

Lisaks kirjeldasid uuringus osalenud, et nad kuulavad unega võitlemiseks valju muusikat, joovad mulliga jooke ja kohvi ning helistavad sõbrale või mängivad kaasreisijaga mõttemänge. Vastanute hulgas on mõni protsent ka neid kes väidavad, et ei väsi roolis üldse. Väga väsinuna sõidavad sageli 17 protsenti juhtidest.

Küsimusele, kas parem on autot juhtida veokis üksinda viibides või kaaslasega, vastas enamik, et üksi, sest üksi saab paremini keskenduda ning häid kaaslasi on väga raske leida.