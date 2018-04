Kui tihti tuleks teadlaste sõnul kodu koristada?

Puhtus on teatud mõttes subjektiivne mõiste: mõned inimesed kannavad pluusi ühe korra ja tunnevad juba, et peavad seda pesema, samas kui teised võivad sama pluusi viis korda kanda enne, kui tunnevad, et riideese tuleks pesumasinasse panna. Kui tegemist on kodu koristamisega, siis on mõned standardid, mida tuleks aga tervise huvides jälgida, vahendab nbcnews.com.