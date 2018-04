Kehalise kasvatuse õpetaja võitis potil telefoniga mängides 20 000 eurot

Tegemist on mobiilirakendusega, mille vahendusel mängitakse igal õhtul kell üheksa ning päeval kell kolm mälumängu, kus võidu nimel tuleb õigesti vastata 12 küsimusele. Rahaliseks auhinnaks on sealjuures tavaliselt 2000 eurot, mis jagatakse võrdselt kõigi võitjate vahel.

Siiamaani on mängus suurim rahaline võit olnud 50 000 dollarit, kuid Elkinsi poolt võidetud mängu puhul oli tegemist esimese korraga, kus võidusummat kellegagi ei jagatud. Nimelt oli tegemist erimänguga, kus auhinna võitmiseks pidi alles jääma vaid üks mängija - kehalise kasvatuse õpetaja Elkins oli ainuke mängija, kes vastas õigesti 18 küsimusele.

Mehe sõnul hüppas ta rõõmust ringi, kui sai aru, et on mängu võitnud. Viie minuti pärast helistas talle õnnesoovidega juba mängu juht. «Ta küsis minult kus ma mängu mängisin ning ma selgitasin talle, et ma istusin mängu ajal potil,» lausus Elkins.