Facebook teatas sammudest kasutajate privaatsuse kaitsmiseks

«Me oleme võtnud kuulda, et privaatsussätted ja muud tähtsad tööriistad on raskesti leitavad ja me peame tegema rohkem, et inimesi informeerida,» ütlesid Facebooki privaatsusjuht Erin Egan ning peaadvokaadi asetäitja Ashlie Beringer blogipöördumises.